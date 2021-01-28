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Россия развернула в Крыму противокорабельный комплекс "Бастион"

Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска развернули в оккупированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" из состава Черноморского флота. Развертывание произошло в рамках учений на территории оккупированного полуострова.

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Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

После прибытия в назначенный район боевые расчеты развернули комплексы "Бастион" к боевому применению, а также выполнили подготовку к условной стрельбе.

"Следующим этапом полевого выхода дивизиона "Бастион" станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", - рассказали в российском ведомстве.

Отмечается, что в тренировочном мероприятии принимают участие 15 единиц техники и около 100 российских военнослужащих.

Напомним, в конце прошлого года Россия проводила в оккупированном Крыму военные учения с боевыми кораблями. Флот отрабатывал подготовку к бою в случае атаки с воздуха.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс увеличивать расходы на оборону из-за агрессивных действий России.

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