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Россия провела военные учения в оккупированном Крыму

Крым, Воскресенье 27 декабря 2020 09:08
Россия провела военные учения в оккупированном Крыму
Фото: военный корабль РФ (mil.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация провела военные учения в оккупированном Крыму. Боевые корабли отрабатывали подготовку к бою в случае атаки с воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Учения прошли 26 декабря на кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск. Учения назывались "Заступление корабля в боевое дежурство".

"Цель учения - отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство", - сообщили в РФ.

Учение прошло во всех корабельных соединениях Черноморского флота РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что НАТО планирует усилить поддержку Украины на фоне агрессии России в Черноморском регионе.

Также сообщалось, что в начале декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Документ поддержали более 60 стран-участниц.

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