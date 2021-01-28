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Столтенберг призвал членов НАТО увеличивать расходы на оборону из-за "агрессивных действий" РФ

Россия, Четверг 28 января 2021 00:50
Столтенберг призвал членов НАТО увеличивать расходы на оборону из-за "агрессивных действий" РФ
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Военного комитета НАТО продолжать увеличивать расходы на оборону. В частности за действия России.

Об этом говорится в заявлении Столтенберга.

Он настаивает, что НАТО должно оставаться в состоянии противостоять вызовам "в более непредсказуемом и конкурентном мире".

Столтенберг призвал союзников инвестировать "в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил противостоять глобальным вызовам, таким как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили вопросы сотрудничества.

Напомним, Столтенберг заявлял, что Россия наращивает военную мощь в оккупированном Крыму. НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря, а также усилит помощь Украине и Грузии.

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Новости Украины В мире НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг

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