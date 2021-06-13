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Россия развернула корабли в Тихом океане. Проходят масштабные учения

Автор: Анастасия Рокитна

Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках проведения учений в центральной части Тихого океана. Проходят масштабные учения.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает "Интерфакс".

К учению в дальней морской зоне привлечены до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе ракетный крейсер "Варяг".

В составе группировки числятся большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения. Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, сказали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в ходе учения экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.

Напомним, НАТО проводят широкомасштабные учения в небе над Европой.

Отметим, в России объяснили, почему решили нарастить войска вблизи границы с Украиной.

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