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Росія розгорнула кораблі в Тихому океані. Проходять масштабні навчання

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Москва, Неділя 13 червня 2021 10:40
Росія розгорнула кораблі в Тихому океані. Проходять масштабні навчання Фото: у Чорному морі розгорнули російські кораблі (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Кораблі і судна Тихоокеанського флоту (ТОФ) завершили розгортання в рамках проведення навчань в центральній частині Тихого океану. Проходять масштабні навчання.

Про це повідомили в Міноборони РФ, передає "Інтерфакс".

До навчання в далекій морській зоні залучено до 20 надводних бойових кораблів, підводні човни і судна забезпечення, в тому числі ракетний крейсер "Варяг".

У складі також числяться великий протичовновий корабель "Адмірал Пантелєєв", фрегат "Маршал Шапошников", корвети "Громкий", "Совєршенний" і "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов", корабель вимірювального комплексу "Маршал Крилов", а також судна матеріально-технічного забезпечення. Також у навчанні задіяно близько 20 літальних апаратів, у тому числі далекі протичовнові літаки Ту-142М3, сказали в Міноборони.

У відомстві повідомили, що в ході навчання екіпажі кораблів виконали артилерійські стрільби з автоматичної корабельної установки АК-630 і універсальної корабельної установки А-190.

Нагадаємо, НАТО проводять широкомасштабні навчання в небі над Європою.

Зазначимо, в Росії пояснили, чому вирішили наростити війська поблизу кордону з Україною.

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