Росія розгорнула кораблі в Тихому океані. Проходять масштабні навчання

Кораблі і судна Тихоокеанського флоту (ТОФ) завершили розгортання в рамках проведення навчань в центральній частині Тихого океану. Проходять масштабні навчання.

Про це повідомили в Міноборони РФ, передає "Інтерфакс" .

До навчання в далекій морській зоні залучено до 20 надводних бойових кораблів, підводні човни і судна забезпечення, в тому числі ракетний крейсер "Варяг".

У складі також числяться великий протичовновий корабель "Адмірал Пантелєєв", фрегат "Маршал Шапошников", корвети "Громкий", "Совєршенний" і "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов", корабель вимірювального комплексу "Маршал Крилов", а також судна матеріально-технічного забезпечення. Також у навчанні задіяно близько 20 літальних апаратів, у тому числі далекі протичовнові літаки Ту-142М3, сказали в Міноборони.

У відомстві повідомили, що в ході навчання екіпажі кораблів виконали артилерійські стрільби з автоматичної корабельної установки АК-630 і універсальної корабельної установки А-190.