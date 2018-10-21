Россия пригрозила США военными мерами в ответ на разрыв договора о РСМД

Фото: замглавы МИД России Сергей Рябков (flickr.com)

В России заявили, что Вашингтон действует "топорно и грубо" в отношении договоров

Российская Федерация может предпринять меры военно-технического характера в ответ на возможный выход США из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова российским СМИ.

По его словам, Россия готова ответить на разрыв договора о РСМД военными мерами, если Вашингтон продолжит действовать "топорно и грубо".

"Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить", - заявил Рябков.

При этом он добавил, что данный вопрос "слишком серьезный, чтобы его решать в режиме публичной полемики".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен выйти из договора о РСМД, потому что российская сторона нарушает его и не предоставляет отчет.

Позже стало известно, что Белый дом может пойти на разрыв еще одного стратегического договора о ядерном оружии с Россией. Речь идет о документе, который ограничивает количество ядерных боеголовок на вооружении России и США. Москва и Вашингтон должны определиться по будущему этого договора до 2021 года.