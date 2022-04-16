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Россия разослала ноту протеста всем странам-поставщикам оружия для Украины

Фото: представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Илона Свиридова

Министерство иностранных дел России разослало ноту протеста всем странам, которые поставляют оружие для Украины. Ранее стало известно о том, что Москва угрожает "непредсказуемыми последствиями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Да. По всем странам", - ответила представитель МИД Мария Захарова на вопрос, соответствует ли действительности информация о ноте, которую Москва направила Вашингтону из-за поставки вооружений Украине.

Напомним, накануне The Washington Post писало, что Москва направила США официальную ноту протеста, в которой говорится о том, что поставки оружия Украины могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что никто не отговорит США поставлять оружие для Украины.

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