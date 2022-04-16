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Росія розіслала ноту протесту всім країнам-постачальникам зброї для України

Фото: представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство закордонних справ Росії розіслало ноту протесту всім країнам, які постачають зброю для України. Раніше стало відомо про те, що Москва погрожує "непередбачуваними наслідками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Да. По всіх країнах", - відповіла представник МЗС Марія Захарова на питання, чи відповідає дійсності інформація про ноту, яку Москва направила Вашингтону через постачання озброєнь Україні.

Нагадаємо, напередодні The Washington Post писало, що Москва направила США офіційну ноту протесту, в якій йдеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Представник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що ніхто не відмовить США постачати зброю для України.

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