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Россия разорвала соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

Фото: Россия разорвала соглашение с Японией об облегченном посещении Курил (flickr by Oksana Yurkova)
Автор: Иван Носальский

Правительство РФ утвердило прекращение действия соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японцами, которые ранее проживали на этих островах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства.

Теперь граждане Японии, которые ранее проживали на островах Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды, не смогут посещать их в "максимально упрощенном режиме".

Такие меры страна-агрессор приняла в ответ на антироссийские санкции, которые ввел Токио на фоне вторжения России в Украину.

Соглашение между странами было подписано еще в 1999 году. Тогда его приняли для того, чтобы японцы могли приезжать на Курилы по упрощенной системе с целью посещения могил своих предков.

Стоит заметить, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. СССР отказался возвращать острова японцам и между странами так и не был подписан мирный договор.

После того, как Япония ввела санкции против России, Москва в ответ отказалась продолжать мирные переговоры с Токио.

В свою очередь Япония объявила Южные Курилы оккупированной территорией.

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Российская ФедерацияЯпонияКурильские острова