Россия разорвала соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

Теперь граждане Японии, которые ранее проживали на островах Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды, не смогут посещать их в "максимально упрощенном режиме".

Такие меры страна-агрессор приняла в ответ на антироссийские санкции, которые ввел Токио на фоне вторжения России в Украину.

Соглашение между странами было подписано еще в 1999 году. Тогда его приняли для того, чтобы японцы могли приезжать на Курилы по упрощенной системе с целью посещения могил своих предков.