Росія розмістила поблизу кордону з Україною готові до наступу війська

Фото: російський військовий (pinterest.com)

Вздовж кордону України розмістили близько 87 тисяч військових

Росія створила три угруповання військ, які здатні проводити раптові наступальні дії з обмеженими цілями на території України. Ці угруповання здатні без оголошення мобілізації проводити активний наступ.

Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

За даними ЗСУ, вздовж кордону України Росія здійснює активне формування нових військових частин і реорганізацію наявних військових формувань з метою нарощування бойового потенціалу.

Фото: карта можливого наступу Росії на Україну (mil.gov.ua)

Голопатюк зазначив, що зараз завершується формування трьох нових об'єднань - двох армій і армійського корпусу, які протягом 2020-2021 року планують досягти повної оперативної готовності.

"Загалом чисельність наземного угруповання ЗС РФ вздовж кордону України становить близько 87 тисяч військовослужбовців, до 1100 одиниць танків, до 2600 бойових броньованих машин, до 1100 артилерійських систем, до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів", - заявив Голопатюк.

Нагадаємо, Україна посилила бойову можливість армії на кримському напрямку.

Раніше українська влада закликала громадян бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Зазначимо, Росія перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами та 10 танків.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Артур Родивилов