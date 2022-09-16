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Россия разместила вокруг Украины около 800 единиц авиации

Фото: РФ держит возле Украины 800 самолетов и вертолетов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Российская авиация находится на территории РФ, в Крыму и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната во время брифинга.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Враг использует истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, Россия самолетам дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

По словам Игната, за сутки оккупанты делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тысяч самолетовылетов.

Он добавил, что зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 250 российских самолетов и 216 вертолетов.

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