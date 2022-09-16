Росія розмістила навколо України близько 800 одиниць авіації

"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Ігнат.

Біля України знаходиться 430 російських літаків та 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю та Кримом, а також акваторії Чорного та Азовського морів.

Крім того, Росія з літаків дальньої та стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

За словами Ігната, за добу окупанти здійснюють 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 тисяч літаковильотів.

Він додав, що зенітні ракетні війська України з лютого знищили вже 850 повітряних цілей ворога.