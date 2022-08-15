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Росія розцінить провал по захопленню Донецької області як невдачу в цілях в Україні, - Британія

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Понеділок 15 серпня 2022 08:45
Росія розцінить провал по захопленню Донецької області як невдачу в цілях в Україні, - Британія Фото: Росія розцінить провал по захопленню Донецької області як невдачу в цілях в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кремль може розцінити провал військових у захопленні всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві зазначили, що 11 серпня російські ЗМІ повідомили, що глава "ДНР" Денис Пушилін заявив, що дата проведення "референдуму про приєднання ДНР до Росії" буде оголошена після "повного звільнення ДНР".

При цьому в червні журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування "ДНР" з проведення такого "референдуму" і забезпечення того, щоб не менше 70% голосів було віддано за приєднання до Росії.

"Цілком ймовірно, що Росія перебуває на етапі планування проведення референдуму, хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення голосування", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти не залишають спроб взяти під контроль Піски, що в Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.

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