Россия расценит нападение на Беларусь, как на себя, - Лукашенко

"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - заявил Лукашенко.

По его словам, это не впервые, когда на территории Беларуси пересекались интересы международного сообщества. Российская Федерация, со своей стороны, будет расценивать нападение на соседа, как на себя, поскольку не будет желать близкого расположения вражеских сил у своих границ.

"Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого”, - добавил Лукашенко.