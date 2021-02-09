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Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины

Автор: РБК-Украина

Российское правительство расширило запрет на импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины. Под запрет попали еще несколько позиций.

Соответствующее постановление опубликовано на российском официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.

Кроме того, запрет распространяется на боковые рамы тележек грузовых вагонов и надрессорные балки.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго, в том числе в отношении Украины. Российское продуктовое эмбарго было введено в ответ на санкции стран Запада за оккупацию Крыма и части Донбасса.

Также в прошлом году Украина ввела пошлины на российскую металлопродукцию сроком на пять лет. Под новые пошлины попали стальные провода, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием, за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали.

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