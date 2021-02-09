Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України

Російський уряд розширив заборону на імпорт деяких видів залізничної продукції з України. Під заборону потрапили ще кілька позицій.

Згідно з документом, заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.

Крім того, заборона поширюється на бічні рами візків вантажних вагонів і надрессорні балки.