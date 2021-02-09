Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України

Російський уряд розширив заборону на імпорт деяких видів залізничної продукції з України. Під заборону потрапили ще кілька позицій.
Відповідну постанову опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.
Згідно з документом, заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.
Крім того, заборона поширюється на бічні рами візків вантажних вагонів і надрессорні балки.
Нагадаємо, минулого року президент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про продуктовому ембарго, в тому числі щодо України. Російське продуктове ембарго було запроваджено у відповідь на санкції країн Заходу за окупацію Криму та частини Донбасу.
Також минулого року Україна ввела мита на російську металопродукцію строком на п'ять років. Під нові мита потрапили сталеві проводи, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям, за винятком кручених проводів, тросів, канатів з нержавіючої сталі.