RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України

Автор: РБК-Україна

Російський уряд розширив заборону на імпорт деяких видів залізничної продукції з України. Під заборону потрапили ще кілька позицій.

Відповідну постанову опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.

Популярні новини
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
Глава партії Меркель: справа Навального - не підстава для скасування "Північного потоку-2" 05 лютого 2021
Рада знову хоче змінити закон про держслужбу: що пропонується 05 лютого 2021
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР 05 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо 05 лютого 2021
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову 05 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021

Згідно з документом, заборонено імпорт осей для коліс діаметром 710 мм і більше, колісних пар, коліс діаметром 710 мм і більше, а також заготовок для таких коліс.

Крім того, заборона поширюється на бічні рами візків вантажних вагонів і надрессорні балки.

Нагадаємо, минулого року президент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про продуктовому ембарго, в тому числі щодо України. Російське продуктове ембарго було запроваджено у відповідь на санкції країн Заходу за окупацію Криму та частини Донбасу.

Також минулого року Україна ввела мита на російську металопродукцію строком на п'ять років. Під нові мита потрапили сталеві проводи, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям, за винятком кручених проводів, тросів, канатів з нержавіючої сталі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяимпортЕмбарго
Читайте також
У Навального передумали і анонсували нові протести в Росії в ці вихідні
Прогноз погоди