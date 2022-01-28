Росія розширила список силовиків і чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд в країну

Росія оголосила про розширення списку представників країн та інститутів Євросоюзу, яким заборонений в'їзд в країну. Зокрема, до списку потрапили представники європейських ПВК і деякі чиновники ЄС.

"Російська сторона, керуючись принципом взаємності і паритетності, прийняла рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що до списку потрапили керівники "окремих європейських ПВК, що діють у різних регіонах світу", представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС.

У Росії вважають, що ці особи відповідальні за просування "антиросійської політики і насадження заходів, що ущемляють законні права російськомовних жителів і ЗМІ".

Однак у відомстві не повідомили імена і посади цих людей.