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Росія розширила список силовиків і чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд в країну

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П'ятниця 28 січня 2022 21:27
Росія розширила список силовиків і чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд в країну Фото: Росія розширила список силовиків і чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд в країну (mid.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія оголосила про розширення списку представників країн та інститутів Євросоюзу, яким заборонений в'їзд в країну. Зокрема, до списку потрапили представники європейських ПВК і деякі чиновники ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Росії.

"Російська сторона, керуючись принципом взаємності і паритетності, прийняла рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що до списку потрапили керівники "окремих європейських ПВК, що діють у різних регіонах світу", представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС.

У Росії вважають, що ці особи відповідальні за просування "антиросійської політики і насадження заходів, що ущемляють законні права російськомовних жителів і ЗМІ".

Однак у відомстві не повідомили імена і посади цих людей.

    Нагадаємо, у квітні 2021 року Росія заборонила в'їзд восьми представників ЄС, серед яких був голова Європарламенту Давид Сассолі.

    Крім того, наприкінці минулого року Росія заборонила в'їзд в країну семи громадянам Великобританії через санкції за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

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