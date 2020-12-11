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Россия расширила санкции против Украины. В список вошли Разумков и Стефанчук

Автор: Роман Тверденко

Правительство России расширило список против Украины. В расширенный список вошли 849 человек.

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Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского Кабмина.

Среди лиц, против которых введены санкции, глава Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, а также глава глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Напомним, вчера Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

Отметим, что персональные санкции против России за агрессию против Украины были продлены Европейским союзом в начале сентября 2020 года. Санкции продлили на полгода.

Также сообщалось, что Верховная рада планирует создать специальный орган власти, который будет отвечать за санкции против Российской Федерации. Он будет функционировать при Совете национальной безопасности и обороны.

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