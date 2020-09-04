Россия расширила персональные санкции против Украины: список

Правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины. В российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.
Михаил Забродский - генерал-лейтенант, нардеп от "ЕС";
Яна Зинкевич - нардеп от "ЕС";
Владимир Кабаченко - нардеп от "Батькивщины";
Юлия Клименко - нардеп от "Голоса";
Роман Костенко - нардеп от "Голоса";
Степан Кубив - экс-министр экономического развития;
Алексей Кучеренко - нардеп от "Батькивщины";
Анжелика Лабунская - бывшая глава Житомирской ОГА;
Роман Лозинский - нардеп от "Голоса";
Ирина Луценко - экс-нардеп от "ЕС";
Сергей Магера - нардеп;
Муса Магомедов - нардеп;
Олег Макаров - нардеп от "Голоса";
Валентин Наливайченко - бывший руководитель СБУ, нардеп от "Батькивщины";
Григорий Немыря - нардеп от "Батькивщины";
Андрей Николаенко - нардеп от "Батькивщины";
Андрей Осадчук - нардеп от "Голоса";
Петр Порошенко - 5-й президент Украины;
Андрей Пузийчук - нардеп от "Батькивщины";
Сергей Рахманин - нардеп от "Голоса";
Кира Рудык - нардеп от "Голоса";
Олег Синютка - нардеп от "ЕС";
Инна Совсун - нардеп от "Голоса";
Ольга Стефанишина - нардеп от "Голоса";
Александр Сухов - нардеп;
Сергей Тарута - нардеп от "Батькивщины";
Руслан Требушкин - нардеп;
Рустем Умеров - нардеп от "Голоса";
Александра Устинова - нардеп от "Голоса";
София Федина - нардеп от "ЕС";
Владимир Цабаль - нардеп от "Голоса";
Михаил Цимбалюк - нардеп от "Батькивщины";
Ахтем Чийгоз - нардеп от "ЕС";
Ярослав Юрчишин нардеп от "Голоса".
Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, впервые Россия ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.