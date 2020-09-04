Росія розширила персональні санкції проти України: список

Михайло Забродський - генерал-лейтенант, нардеп від "ЄС";
Яна Зінкевич - нардеп від "ЄС";
Володимир Кабаченко - нардеп від "Батьківщини";
Юлія Клименко - нардеп від "Голосу";
Роман Костенко - нардеп від "Голосу";
Степан Кубів - екс-міністр економічного розвитку;
Олексій Кучеренко - нардеп від "Батьківщини";
Анжеліка Лабунська - колишня голова Житомирської ОДА;
Роман Лозинський - нардеп від "Голосу";
Ірина Луценко - нардеп від "ЄС";
Сергій Магера - нардеп від "Опозиційного блоку";
Муса Магомедов - нардеп;
Олег Макаров - нардеп від "Голосу";
Валентин Наливайченко - колишній очільник СБУ, нардеп від "Батьківщини";
Григорій Немиря - нардеп від "Батьківщини";
Андрій Ніколаєнко - нардеп від "Батьківщини";
Андрій Осадчук - нардеп від "Голосу";
Петро Порошенко - 5-й президент України;
Андрій Пузійчук - нардеп від "Батьківщини";
Сергій Рахманін - нардеп від "Голосу";
Кіра Рудик - нардеп від "Голосу";
Олег Синютка - нардеп від "ЄС";
Інна Совсун - нардеп від "Голосу";
Ольга Стефанишина - нардеп від "Голосу";
Олександр Сухов - нардеп;
Сергій Тарута - нардеп від "Батьківщини";
Руслан Требушкін - нардеп;
Рустем Умеров - нардеп від "Голосу";
Олександра Устинова - нардеп від "Голосу";
Софія Федина - нардеп від "ЄС";
Володимир Цабаль - нардеп від "Голосу";
Михайло Цимбалюк - нардеп від "Батьківщини";
Ахтем Чийгоз - нардеп від "ЄС";
Ярослав Юрчишин - нардеп від "Голосу".
Рішення російського уряду набуває чинності з дня його опублікування.
Зазначимо, вперше Росія ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо ряду країн, які підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.