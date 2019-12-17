Россия расширила эмбарго и санкции против Украины

Правительство России расширило санкции против Украины, а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Под российские санкции попали бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. Всего в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Также правительство России расширило перечень запрещенных для ввоза товаров. Под эмбарго попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Кроме того, Россия запретила экспорт макулатуры в Украину.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабинет министров Украины внесет вопрос расширения санкций против России на заседание СНБО. Предполагаются, что под санкции попадут компании, связанные с российским оборонным сектором.

Отметим, на прошлой неделе Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России.