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Россия рассчитывала захватить Киев в течение 12 часов после вторжения, - Резников

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Киев, Четверг 16 июня 2022 14:40
Россия рассчитывала захватить Киев в течение 12 часов после вторжения, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные рассчитывали, что Киев падет и его можно будет взять под контроль в течение 12 часов после вторжения.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, у одного из российских военных, убитого во время вторжения, был найден документ, в котором были указаны военные цели России.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева. Об этом в документе говорилось", - заявил он.

Резников подчеркнул, что россияне наивно полагали, что в течение 72 часов после их вторжения украинское правительство покинет столицу.

"Откровенно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивны. Они говорили нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас есть только 72 часа. Поэтому они не дали нам тяжелого вооружения", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что угрозы наступления солдат РФ на Киев нет.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В регионе укреплены оборонительные линии и усилен личный состав военных.

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Алексей Резников Вторжение России в Украину Министерство обороны Украины
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