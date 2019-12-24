Россия рассчитывает на окончательное решение по "долгу Януковича" до лета 2020

Министр финансов России Антон Силуанов ожидает к лету 2020 года окончательного решения суда по "долгу Януковича" перед Россией в 4,5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что РФ надеется на решение спора уже в следующем году.

""По оценкам наших юристов, которые ведут эти дела, оглашение окончательного решения будет к лету. Придется еще полгода подождать. Время идет, проценты капают. Там уже примерно 4,5 миллиарда долларов накапало вместе с процентами", - сказал он.", - сообщил Силуанов.

Напомним, Минфин России оценивает размер задолженности по так называемому "долгу Януковича" перед Россией в 4,5 млрд долларов. Сообщалось, что сумма требований к Украине увеличилась за счет процентов.

Как сообщало РБК-Украина, Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начнет слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на 3 млрд долларов. Слушания пройдут в течение 9-12 декабря.

Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.