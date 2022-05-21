Россия распространяет собственную пропаганду в Сербии через местного политолога, - ЦПД

Российская Федерация начала распространять свои нарративы в Сербии. Использует для этого местного прокремлевского политолога Джорджа Вукадиновича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

На днях эксперт заявил, что НАТО, якобы, должно понести ответственность за войну на территории Украины. Сербский политолог призвал население избрать решительную позицию касаемо конфликта и осудить введение санкций против России.

"В общем Вукадинович продвигает кремлевские тезисы в западном информационном пространстве более 8 лет. Периодически он сообщает, что "Россия для мира важнее ЕС", поэтому, по его мнению, "Россия должна создать собственную международную коалицию” для борьбы с Западом", - пишет пресс-служба.