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Росія поширює власну пропаганду в Сербії через місцевого політолога, - ЦПД

Фото: Росія поширює власну пропаганду в Сербії через місцевого політолога (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація почала поширювати свої наративи у Сербії. Використовує для цього місцевого прокремлівського політолога Джорджа Вукадіновича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Днями експерт заявив, що НАТО, нібито, повинно понести відповідальність за війну на території України. Сербський політолог закликав населення обрати рішучу позицію щодо конфлікту й засудити введення санкцій проти Росії.

"Загалом Вукадіновіч просуває кремлівські тези в західному інформаційному просторі понад 8 років. Періодично він повідомляє, що "Росія для світу важливіша за ЄС", тож, на його думку, "Росія має створити власну міжнародну коаліцію” для боротьби із Заходом", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після реакції "колективного заходу", російська пропаганда почала пом'якшувати войовничу "риторику". Експерт-пропагандист Михайло Ходорьонок, в ефірі передачі "60 хвилин", вже заявив, що Росії варто вивести свої війська з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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