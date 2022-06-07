Россия распространяет фейки, что санкции против нее вредят жителям западных стран

По версии Кремля:

"Британцы отказываются от еды и отопления из-за инфляции и роста цен".

"Из-за прекращения поставок энергоносителей из России в Германии в 4 раза выросли коммунальные платежи".

"Антироссийские санкции привели к многомиллиардным убыткам западных компаний и рекордной инфляции во всей Европе. Якобы особенно тяжело в прибалтийских странах и Польше, которых вообще ждут экономические проблемы и даже голод".

"В США антироссийские санкции спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию в стране".

В то же время, в самой России утверждают, что рынок труда крепнет и зарплаты россиян выросли на 30%.

Также российские социологи говорят о том, что в РФ отмечается рост удовлетворения россиян и ослабление негативных настроений в обществе, несмотря на "внешнюю информационную агрессию".