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Россия распространяет фейки, что санкции против нее вредят жителям западных стран

Фото: Россия распространяет новые фейки (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы антироссийские санкции приносят вред жителям западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По версии Кремля:

"Британцы отказываются от еды и отопления из-за инфляции и роста цен".

"Из-за прекращения поставок энергоносителей из России в Германии в 4 раза выросли коммунальные платежи".

"Антироссийские санкции привели к многомиллиардным убыткам западных компаний и рекордной инфляции во всей Европе. Якобы особенно тяжело в прибалтийских странах и Польше, которых вообще ждут экономические проблемы и даже голод".

"В США антироссийские санкции спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию в стране".

В то же время, в самой России утверждают, что рынок труда крепнет и зарплаты россиян выросли на 30%.

Также российские социологи говорят о том, что в РФ отмечается рост удовлетворения россиян и ослабление негативных настроений в обществе, несмотря на "внешнюю информационную агрессию".

Напомним, названы три главных российских фейка о дефиците продуктов в Украине.

Мы также писали о том, что Александр Лукашенко соврал о причине гибели двух белорусов в Коростене. При этом он обвинил украинцев в их убийстве.

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