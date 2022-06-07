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Росія поширює фейки, що санкції проти неї шкодять жителям західних країн

Фото: Росія поширює нові фейки (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито антиросійські санкції приносять шкоду жителям західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За версією Кремля:

"Британці відмовляються від їжі та опалення через інфляцію та зростання цін".

"Через припинення поставок енергоносіїв з Росії в Німеччині в 4 рази зросли комунальні платежі".

"Антиросійські санкції призвели до багатомільярдних збитків західних компаній і рекордної інфляції у всій Європі. Нібито особливо важко в прибалтійських країнах і Польщі, яких взагалі чекають економічні проблеми і навіть голод".

"У США антиросійські санкції спровокували рекордну за останні 40 років інфляцію в країні".

У той же час, в самій Росії стверджують, що ринок праці міцніє і зарплати росіян зросли на 30%.

Також російські соціологи говорять про те, що в РФ відбувається зростання задоволення росіян і ослаблення негативних настроїв в суспільстві, незважаючи на "зовнішню інформаційну агресію".

Нагадаємо, названо три головні російські фейки про дефіцит продуктів в Україні.

Ми також писали про те, що Олександр Лукашенко збрехав про причину загибелі двох білорусів у Коростені. При цьому він звинуватив українців у їхньому вбивстві.

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