За версією Кремля:

"Британці відмовляються від їжі та опалення через інфляцію та зростання цін".

"Через припинення поставок енергоносіїв з Росії в Німеччині в 4 рази зросли комунальні платежі".

"Антиросійські санкції призвели до багатомільярдних збитків західних компаній і рекордної інфляції у всій Європі. Нібито особливо важко в прибалтійських країнах і Польщі, яких взагалі чекають економічні проблеми і навіть голод".

"У США антиросійські санкції спровокували рекордну за останні 40 років інфляцію в країні".

У той же час, в самій Росії стверджують, що ринок праці міцніє і зарплати росіян зросли на 30%.

Також російські соціологи говорять про те, що в РФ відбувається зростання задоволення росіян і ослаблення негативних настроїв в суспільстві, незважаючи на "зовнішню інформаційну агресію".