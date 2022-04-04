Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора на юге и востоке Украины

РФ отмечает, что ВСУ якобы применили хлор и фосфор в Херсонской и Луганской областях. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны", - говорится в сообщении.

Подобные действия оккупантов были зафиксированы 27 марта. Тогда враг сообщил о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле.

Зато сами оккупанты используют фосфорные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией. В частности, 25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО.