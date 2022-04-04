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Росія поширює фейк про застосування ЗСУ хлору та фосфору на півдні і сході України

Фото: РФ поширює фейк про використання Україною хлору і фосфору (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поширює фейк про застосування українськими військовими зброї з хлором та фосфором на деяких напрямках на сході та півдні України. Громадян попередили про можливі провокації з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

РФ зазначає, що ЗСУ нібито застосували хлор та фосфор у Херсонській та Луганській областях. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

"Це чергова спроба окупантів підготувати інформаційне поле для виправдання воєнних злочинів РФ та намагання залякати населення на тлі передислокації окупаційних військ на Донбас та південь нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Подібні дії окупантів були зафіксовані 27 березня. Тоді ворог повідомив про начебто українські провокації з фосфором у Гостомелі.

Натомість самі окупанти використовують фосфорні бомби, які заборонені Женевською конвенцією. Зокрема, 25 березня та 2 квітня окупанти використовували фосфор в ОРДЛО.

Нагадаємо, українські розвідники опублікували імена російських окупантів, які причетні до воєнних злочинів у Бучі, що під Києвом.

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