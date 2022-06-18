UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия распространяет фейк о блокаде украинских военных в Северодонецке

Фото: РФ распространяет фейк о блокаде украинских военных на "Азоте" (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

Россия распространяет очередной фейк о ситуации в Северодонецке (Луганская область). Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы заблокированы и не могут покинуть территории завода "Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что враг продолжает осуществлять информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы вызвать панику в обществе.

"Сейчас распространяют сообщения о массовой измене в Северодонецке. Сообщения приходят в Телеграмм. Это спам рассылка врага", - говорится в сообщении.

В частности, в сети распространяются сообщения, что якобы мосты в Северодонецке взорвало украинское командование, чтобы бойцы не смогли выйти из "Азота".

В другом манипуляционном сообщении отмечается, что якобы украинских погибших либо бросают в поле, либо везут в морги Днепра и Николаева, а затем хоронят в этих городах.

Фото: враг пытается вызвать панику в обществе (t.me/ngu_war_for_peace)

Напомним, в Северодонецке идут тяжелые бои. Сейчас эвакуация с завода "Азот" невозможна, однако город не заблокирован, связь с ним есть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСеверодонецкДонбассфейки