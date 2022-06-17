Эвакуация из "Азота" в Северодонецке: Гайдай объяснил, можно ли вывезти людей
Эвакуация мирных жителей из завода "Азот" в Северодонецке пока невозможна. Обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев", - отметил он.
В укрытиях "Азота" находятся 568 человек, среди них 38 детей. По словам Гайдая, в прошлом месяце мирные жители отказались от эвакуации.
Вывезти людей можно только при условии полного прекращения огня. Сейчас Северодонецк не заблокирован, связь с городом есть.
Напомним, 14 июня стало известно о попадании российских снарядов на территорию предприятий "Азот" и "Стеклопластик".
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