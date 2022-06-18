Росія поширює фейк про блокаду українських військових в Сєвєродонецьку

Зазначається, що ворог продовжує здійснювати інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб викликати паніку у суспільстві.

"Наразі поширюють повідомлення про масову зраду у Сєвєродонецьку. Повідомлення приходять в Телеграм. Це спам розсилка ворога", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у мережі поширюються повідомлення, що нібито мости у Сєвєродонецьку підірвало українське командування, щоб бійці не змогли вийти з "Азоту".

В іншому маніпуляційному повідомленні зазначається, що нібито українських загиблих або кидають у полі, або везуть у морги Дніпра та Миколаєва, а потім ховають у цих містах.

Фото: ворог намагається викликати паніку в суспільстві (t.me/ngu_war_for_peace)