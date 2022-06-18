RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія поширює фейк про блокаду українських військових в Сєвєродонецьку

Фото: РФ поширює фейк про блокаду українських військових на "Азоті" (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поширює черговий фейк про ситуацію в Сєвєродонецьку (Луганська область). Окупанти стверджують, що українські військові нібито заблоковані та не можуть покинути території заводу "Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Зазначається, що ворог продовжує здійснювати інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб викликати паніку у суспільстві.

"Наразі поширюють повідомлення про масову зраду у Сєвєродонецьку. Повідомлення приходять в Телеграм. Це спам розсилка ворога", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у мережі поширюються повідомлення, що нібито мости у Сєвєродонецьку підірвало українське командування, щоб бійці не змогли вийти з "Азоту".

В іншому маніпуляційному повідомленні зазначається, що нібито українських загиблих або кидають у полі, або везуть у морги Дніпра та Миколаєва, а потім ховають у цих містах.

Фото: ворог намагається викликати паніку в суспільстві (t.me/ngu_war_for_peace)

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку йдуть важкі бої. Наразі евакуація з заводу "Азот" неможлива, проте місто не заблоковане, зв'язок з ним є.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСєвєродонецькДонбасфейки