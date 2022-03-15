Россия ранее уже использовала химическое оружие, - Столтенберг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга.

Он отметил, что в НАТО проявляют бдительность, так как ранее Россия уже применяла химическое оружие. Если Россия попытается придумать какую-то отмазку, то на это будет реакция НАТО.

"Россия уже применяла химическое оружие...Мы будем проявлять бдительность и осмотрительность, даже если они будут придумывать какую-нибудь отмазку, то мы отреагируем на это", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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