Россия ракетными ударами разрушила предприятие в Днепропетровской области

В Новомосковском районе Днепропетровской области россияне ракетными ударами уничтожили строительное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС области.
В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.
На место прибыли спасатели. Сейчас там ликвидируют пожар, разбирают завалы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Напомним, вчера ночью, российские войска из "Градов" обстреляли Апостоловскую и Покровскую общину Днепропетровской области. В результате чего повреждены дома.
Днем ранее в Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы.
Также российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.
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