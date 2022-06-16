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Россия пыталась устроить шпиона в МУС в Гааге. Однако, его поймали

Фото: Россия пыталась устроить шпиона в МУС в Гааге, расследующего преступления оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планировала устроить стажером собственного шпиона в Международный уголовный суд в Гааге. Однако, его поймали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

"AIVD помешала сотруднику российской разведки получить доступ в качестве стажера в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Упомянутый человек работает на ГРУ российской военной разведки, но использовал бразильскую вымышленную личность для поездки из Бразилии в Нидерланды",- пишет пресс-служба службы.

Офицеру разведки отказали во въезде в Нидерланды после чего его направили в Бразилию первым рейсом.

Отмечается, что шпион представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейра, хотя его настоящее имя Сергей Владимирович Черкасов. Мужчина скрыл свои связи с Россией и разведкой в частности.

В то же время разведка Нидерландов добавляет, что шпионов "нелегалов" трудно обнаружить, поскольку они выдают себя за иностранцев и имеют доступ к информации, которая является недоступной для граждан России.

"Международный уголовный суд расследует возможные военные преступления, совершенные Россией в УкраинеИ. МУС также расследует военные преступления, имевшие место во время войны России в Грузии в 2008 году. По этим причинам тайный доступ к информации Международного уголовного суда был бы очень ценным для российских спецслужб. Нелегал должен был начать стажировку в МУС, что означало бы, что он будет иметь доступ к зданию и систем МУС",- добавляет служба.

Если бы же шпион получил доступ к МУС в качестве стажера, он мог бы вероятно повлиять на уголовные производства суда.

Как отмечает источник “Украинской правды” в AIVD, трудоустройство шпиона было важным для России. Также оказалось, что Россия планировала устроить своего шпиона в МУС в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины, однако ей не удалось этого сделать.

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