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Росія намагалася влаштувати шпигуна в МКС у Гаазі. Однак, його спіймали

Фото: Росія намагалася влаштувати шпигуна в МКС у Гаазі, який розслідує злочини окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планувала влаштувати стажером власного шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Однак, його спіймали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD).

"AIVD завадила співробітнику російської розвідки отримати доступ в якості стажера до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Згадана людина працює на ГРУ російської військової розвідки, але використовувала бразильську вигадану особистість для поїздки з Бразилії до Нідерландів", - пише пресслужба служби.

Офіцеру розвідки відмовили у в'їзді до Нідерландів після чого його направили до Бразилії першим рейсом.

Зазначається, що шпигун представився громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейрою, хоча його справжнє ім'я Сергій Володимирович Черкасов. Чоловік приховав свої зв’язки з Росією й розвідкою зокрема.

Водночас розвідка Нідерландів додає, що шпигунів "нелегалів" важко виявити, оскільки вони видають себе за іноземців й мають доступ до інформації, яка є недоступною для громадян Росії.

"Міжнародний кримінальний суд розслідує можливі військові злочини, вчинені Росією в Україні. МКС також розслідує військові злочини, що мали місце під час війни Росії у Грузії у 2008 році. З цих причин таємний доступ до інформації Міжнародного кримінального суду був би дуже цінним для російських спецслужб. Нелегал повинен був розпочати стажування в МКС, що означало б, що він матиме доступ до будівлі та систем МКС", - додає служба.

Якби ж шпигун отримав доступ до МКС в якості стажера, він міг би ймовірно вплинути на кримінальні провадження суду.

Як відзначає джерело “Української правди” в AIVD, працевлаштування шпигуна було важливим для Росії. Також виявилося, що Росія планувала влаштувати свого шпигуна в МКС на початку повномасштабного вторгнення на територію України, однак їй не вдалося цього зробити.

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