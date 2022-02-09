Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что своими действиями власти РФ пытаются взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне". Поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы. От того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, зависит будущее безопасности Европы и каждой отдельной страны ЕС", - отметил Кулеба.

Напомним, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил угрозу нового вторжения России в Украину, заявив, что ситуация у границ страны не изменилась.

Вместе с тем, Кулеба назвал "красные линии" Украины в вопросах мирного урегулирования на Донбассе и подчеркнул, что Киев никогда не пойдет на прямые переговоры с оккупационными властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Добавим, министр обороны Алексей Резников уверяет, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая