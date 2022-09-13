Россия пытается выкупить у стран Центральной Азии советские боеприпасы, - ГУР

Россия пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В частности, Москва просит Таджикистан продать ей советские боеприпасы к артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
"Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике", - рассказали в ведомстве.
Так, недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2.
Кроме того, россияне пытаются задействовать в войне граждан Таджикистана.
"Отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с РФ и принять участие в войне против Украины. Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике", - отмечают в разведке.
Помимо того, в чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с РФ или одной из частных военных компаний.
Напомним, ранее Иран предоставил России свои беспилотники, а также предложил пути для обхода санкций. Кроме того сообщалось, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи.
Почему Россия просит помощи у Ирана и КНДР, в интервью РБК-Украина объяснил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, российская т.н. "вторая армия мира" просчиталась в обеспечении ресурсами, начав полномасштабное вторжение в Украину.
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