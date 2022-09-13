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Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси, - ГУР

Фото: Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія намагається використовувати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. Зокрема, Москва просить Таджикистан продати їй радянські боєприпаси до артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

"Кремль намагається використовувати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. В першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів і запчастин до військової техніки", - розповіли у відомстві.

Так, нещодавно Федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до Міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом про передачу 220-мм реактивних снарядів в РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" і двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2.

Крім того, росіяни намагаються задіяти у війні громадян Таджикистану.

"Відставним військовим і співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з РФ і взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці", - зазначають у розвідці.

Також в чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з РФ або однієї з приватних військових компаній.

Нагадаємо, раніше Іран надав Росії свої безпілотники, а також запропонував шляхи для обходу санкцій. Крім того повідомлялося, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї.

Чому Росія просить допомоги у Ірану і КНДР, в інтерв'ю РБК-Україна пояснив Міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російська т.зв. "друга армія світу" прорахувалася в забезпеченні ресурсами, почавши повномасштабне вторгнення в Україну.

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