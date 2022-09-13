Росія намагається викупити у країн Центральної Азії радянські боєприпаси, - ГУР

"Кремль намагається використовувати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. В першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів і запчастин до військової техніки", - розповіли у відомстві.

Так, нещодавно Федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до Міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом про передачу 220-мм реактивних снарядів в РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" і двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2.

Крім того, росіяни намагаються задіяти у війні громадян Таджикистану.

"Відставним військовим і співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з РФ і взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці", - зазначають у розвідці.

Також в чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з РФ або однієї з приватних військових компаній.