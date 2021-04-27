Россия пытается выбросить переселенцев из минского процесса, - Гармаш

Российская Федерация пытается выбросить переселенцев из переговоров ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по урегулированию на Донбассе. С этой целью она подключает к работе "экспертов" с оккупированных районов.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, сегодня на неформальных переговорах представитель России второй раз выступил с предложением вернуться к работе в прежнем составе "полномочных представителей".

"То есть, цель - вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - отметил Гармаш.

Он также добавил, что сегодня позиция Украины осталась неизменной - присутствие "экспертов" от "ЛДНР" означает выход украинской стороны из переговорной комнаты.