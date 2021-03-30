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ОБСЕ рассматривает оккупантов как отдельную сторону переговоров в ТКГ, - Гармаш

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 15:51
ОБСЕ рассматривает оккупантов как отдельную сторону переговоров в ТКГ, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Украина

Модератор политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от ОБСЕ рассматривает представителей оккупационной власти на Донбассе как отдельную сторону переговоров. И этим нарушает трехсторонний формат.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш.

"К сожалению, ОБСЕ как модератор сегодня показала, что рассматривает как отдельную сторону переговоров, как отдельную делегацию представителей ОРДЛО. Хотя это противоречит минским соглашениям, в которых записано, что ТКГ - это Украина, Россия и ОБСЕ, а представители ОРДЛО всего лишь консультируют по узко очерченным темам переговоров", - отметил Гармаш.

По его словам, сегодня модератор от ОБСЕ проводил с оккупантами отдельные консультации.

"В этом переговорном процессе не всегда можно получить ответы на свои вопросы … на сегодня могу констатировать только нарушение со стороны ОБСЕ трехстороннего формата переговоров", - добавил Гармаш.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских соглашений по Донбассу находится под угрозой в связи с последней эскалацией конфликта.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет обсудить ситуацию на Донбассе с "нормандской четверкой".

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