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Россия пытается втянуть Приднестровье в войну против Украины: МИД сделал заявление

Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел заявили, что осудили попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины. В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", - написал он.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснил цель провокаций РФ в непризнанном Приднестровье.

Добавим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал действия РФ в непризнанном Приднестровье желанием дестабилизировать ситуацию в регионе.

Все подробности о том, что происходит в Приднестровье на данный момент-в материале РБК-Украина.

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