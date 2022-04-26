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Росія намагається втягнути Придністров'я у війну проти України: МЗС зробило заяву

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ заявили, що засудили спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України. У відомстві закликали до негайної деескалації напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості", - написав він.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України пояснив мету провокацій РФ в невизнаному Придністров'ї.

Додамо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав дії РФ у невизнаному Придністров'ї бажанням дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Усі подробиці про те, що відбувається в Придністров'ї на даний момент - у матеріалі РБК-Україна.

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