Росія намагається втягнути Придністров'я у війну проти України: МЗС зробило заяву

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну Росії проти України. Ми закликаємо до негайної деескалації напруженості", - написав він.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України пояснив мету провокацій РФ в невизнаному Придністров'ї.

Додамо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав дії РФ у невизнаному Придністров'ї бажанням дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Усі подробиці про те, що відбувається в Придністров'ї на даний момент - у матеріалі РБК-Україна.

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