Росія намагається відновити залізницю у Харківській області: навіщо це потрібно

Російські військові намагаються відновити залізничне сполучення на тимчасово окупованих територіях Харківської області. Залучили до робіт підрозділи залізничної бригади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, окупанти залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська із спеціальною технікою та обладнанням для ремонту залізничної інфраструктури", - пише пресслужба Генштабу.

Головною метою відновлення пошкодженої залізниці для окупантів, є покращення логістичного забезпечення своїх солдатів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, в Харківській області точаться запеклі бої між нашими захисниками й російськими окупантами. Росія намагається відновити наступ на Слов’янськ.

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