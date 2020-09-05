ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия пытается сорвать судебный процесс по делу МН17, - адвокат

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация через адвокатов одного из четырех обвиняемых россиянина Олега Пулатова пытается сорвать судебный процесс по сбитому малайзийскому Боингу МН17. Интересы Пулатова в суде представляют двое нидерландских адвокатов.

Об этом заявил американский адвокат Джерри Скиннер, который представляет интересы родственников погибших пассажиров рейса МН17 в ЕСПЧ в интервью "Укринформу".

"Господин Пулатов - это российское окно в дело и возможность для России сорвать уголовный процесс. Его защита пытается все затянуть. Он не думал принимать участие в деле. Это решение было принято за него. Господина Пулатова используют", - заявил адвокат.

При этом он отметил, что по словам Пулатова и других двух россиян, которые участвуют в судебном процессе, их "бросают под автобус", чтобы отвлечь внимание общественности от российского государства.

Самые читаемые новости

Напомним, на момент катастрофы Пулатов был заместителем начальника разведывательной службы самопровозглашенной "ДНР".

Ранее сообщалось, что судебные слушанья по делу о крушении Boeing в небе над Донбассом продолжатся 28 сентября. По словам адвокатов, 76 родственников погибших заявили, что хотят выступить на суде.

Кроме того, в Евросоюзе ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МН17Российская Федерация