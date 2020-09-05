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Росія намагається зірвати судовий процес у справі МН17, - адвокат

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація через адвокатів одного з чотирьох обвинувачених росіянина Олега Пулатова намагається зірвати судовий процес по збитому малайзійському Боїнгу МН17. Інтереси Пулатова в суді представляють двоє нідерландських адвокатів.

Про це заявив американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих пасажирів рейсу МН17 в ЄСПЛ в інтерв'ю "Укрінформу".

"Пан Пулатов - це російське вікно в справу і можливість для Росії зірвати кримінальний процес. Його захист намагається все затягнути. Він не думав брати участь у справі. Це рішення було прийнято за нього. Пана Пулатова використовують", - заявив адвокат.

При цьому він зазначив, що за словами Пулатова і інших двох росіян, які беруть участь в судовому процесі, їх "кидають під автобус", щоб відвернути увагу громадськості від російського держави.

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Нагадаємо, на момент катастрофи Пулатов був заступником начальника розвідувальної служби самопроголошеної "ДНР".

Раніше повідомлялося, що судові слухання у справі про катастрофу Boeing в небі над Донбасом продовжаться 28 вересня. За словами адвокатів, 76 родичів загиблих заявили, що хочуть виступити на суді.

Крім того, в Євросоюзі очікують, що Росія візьме відповідальність за катастрофу МН17.

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