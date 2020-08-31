Суд по MH17 продолжится в конце сентября

Фото: следователи на месте падения самолета (defensie.nl)

Судебные слушанья по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года продолжатся 28 сентября. Сегодня судебный процесс возобновился после перерыва в несколько недель.

Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает Haarlems Dagblad.

Ближайшие родственники погибших смогли высказать свои пожелания относительно дальнейшего развития дела относительно авиакатастрофы. Ранее на данный блок было выделено две недели, однако одного дня оказалось достаточно.

По словам адвокатов, 76 родственников погибших уже сообщили, что хотят выступить на суде.

Вероятно, пройдет еще год, прежде чем иск будет готов к рассмотрению. В настоящее время процесс все еще находится на предварительной стадии.

Напомним, в июле Нидерланды подали в ЕСПЧ новый иск против Российской Федерации и в деле МН17, на прошлой неделе Европейский суд уведомил Россию о соответствующем иске.

Кроме того, в ЕС ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.