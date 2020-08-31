ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суд по MH17 продолжится в конце сентября

Гаага, Понедельник 31 августа 2020 18:51
Суд по MH17 продолжится в конце сентября
Фото: следователи на месте падения самолета (defensie.nl)
Автор: РБК-Украина

Судебные слушанья по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года продолжатся 28 сентября. Сегодня судебный процесс возобновился после перерыва в несколько недель.

Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает Haarlems Dagblad.

Ближайшие родственники погибших смогли высказать свои пожелания относительно дальнейшего развития дела относительно авиакатастрофы. Ранее на данный блок было выделено две недели, однако одного дня оказалось достаточно.

По словам адвокатов, 76 родственников погибших уже сообщили, что хотят выступить на суде.

Вероятно, пройдет еще год, прежде чем иск будет готов к рассмотрению. В настоящее время процесс все еще находится на предварительной стадии.

Напомним, в июле Нидерланды подали в ЕСПЧ новый иск против Российской Федерации и в деле МН17, на прошлой неделе Европейский суд уведомил Россию о соответствующем иске.

Кроме того, в ЕС ожидают, что Россия возьмет ответственность за катастрофу МН17.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины МН17
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь