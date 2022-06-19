Россия пытается склонить Украину к переговорам: какие нарративы продвигает Кремль

Россия пытается вернуть Украину за стол переговоров. Для этого враг распространяет ряд фейковых и манипулятивных нарративов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, на этой неделе Россия активно распространяла информацию о том, что санкции не работают, а с начала войны она якобы увеличила объем экспорта нефти и угля. РФ в своих упреках ссылалась на материалы The Economist и Reuters. Однако в статьях говорилось о том, что избыток продукции РФ вынуждена продавать с огромными скидками.
Также Кремль продвигал манипулятивные сообщения с данными опроса ECFR. Враг уверял, что якобы европейцы хотят окончания войны, даже если "Киеву придется отказаться от своих территорий". На самом же деле опрос свидетельствует о том, что Европа желает, чтобы Украина одержала победу и сама решала, на каких условиях возможен мир.
Кроме того, прокремлевские СМИ распространяли сообщения о якобы призывах Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги. Москва заявила, что европейские политики якобы во время визита в Киев призвали Украину пойти на уступки.
Первоисточником данной информации был колумнист газеты Die Welt Шильц, который годами продвигает пророссийские нарративы
Напомним, глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговоры с Россией только после укреплений позиций на фронте. По его мнению, это может произойти до конца августа.
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