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Росія намагається схилити Україну до переговорів: які наративи просуває Кремль

Фото: Росія хоче повернути Україну до переговорів (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Росія намагається повернути Україну за стіл переговорів. Для цього ворог поширює низку фейкових та маніпулятивних наративів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, цього тижня Росія активно поширювала інформацію про те, що санкції не працюють, а з початку війни вона нібито збільшила обсяг експорту нафти та вугілля. РФ у своїх закидах посилалася на матеріали The Economist та Reuters. Проте у статтях йшлося про те, що надлишок продукції РФ змушена продавати з величезними знижками.

Також Кремль просував маніпулятивні повідомлення з даними опитування ECFR. Ворог запевняв, що нібито європейці хочуть закінчення війни, навіть якщо "Києву доведеться відмовитися від своїх територій". Насправді ж опитування свідчить про те, що Європа бажає, щоб Україні перемогла та сама вирішувала, на яких умовах можливий мир.

Крім того, прокремлівські ЗМІ поширювали повідомленні про нібито заклики Еммануеля Макрона, Олафа Шольца та Маріо Драгі. Москва заявила, що європейські політики нібито під час візиту у Київ закликали Україну піти на поступки.

Першоджерелом даної інформації був колумніст газети Die Welt Шильц, який роками просуває проросійські наративи

Нагадаємо, голова переговорної групи Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговори з Росією лише після зміцнень позицій на фронті. За його думкою, це може статися до кінця серпня.

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