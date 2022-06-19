Россия пытается склонить Украину к переговорам: какие нарративы продвигает Кремль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, на этой неделе Россия активно распространяла информацию о том, что санкции не работают, а с начала войны она якобы увеличила объем экспорта нефти и угля. РФ в своих упреках ссылалась на материалы The Economist и Reuters. Однако в статьях говорилось о том, что избыток продукции РФ вынуждена продавать с огромными скидками.

Также Кремль продвигал манипулятивные сообщения с данными опроса ECFR. Враг уверял, что якобы европейцы хотят окончания войны, даже если "Киеву придется отказаться от своих территорий". На самом же деле опрос свидетельствует о том, что Европа желает, чтобы Украина одержала победу и сама решала, на каких условиях возможен мир.

Кроме того, прокремлевские СМИ распространяли сообщения о якобы призывах Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги. Москва заявила, что европейские политики якобы во время визита в Киев призвали Украину пойти на уступки.

Первоисточником данной информации был колумнист газеты Die Welt Шильц, который годами продвигает пророссийские нарративы